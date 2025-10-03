Российские войска сорвали эвакуацию командного пункта ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по автомобилям, которые предназначалась для эвакуации командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.

Об этом РИА Новости сообщил разведчик 77-го отдельного мотострелкового полка «Южный».

«(...) атаковали противника, уничтожив более восьми единиц автотранспорта и сорвав намеченное перемещение командно-наблюдательного пункта в более безопасный район», — заявил он.

Отмечается, что российские войска таким шагом нарушили логистику ВСУ и снизили их боеспособность.

Ранее в Минобороны России рассказали об улучшении позиции ВС России в районе Клебан-Быкского водохранилища, где заблокированы бойцы ВСУ. Сообщается, что подразделения «Южной» группировки российских войск заняли на данном участке более 4,5 квадратных километров территории.