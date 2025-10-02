Названы причины «срочной» закупки Су-57 Индией

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Индия активно интересуется российскими истребителями Су-57, так как они в бою доказали свое превосходство над западными аналогами. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Леонков подчеркнул, что российские вооружения демонстрируют свою эффективность и надежность «не только на полигонах и в авиашоу». Эксперт заявил, что Су-57 был опробован в СВО и «показал себя там с лучшей стороны». Также Леонков указал на наилучшее соотношение цены и качества.

«Если зарубежные аналоги очень красиво выглядят на рекламных роликах, то в реальных боевых действиях они себя показывают, мягко говоря, не очень», - добавил эксперт.

Он отметил, что истребители России хорошо себя показали во время недавнего конфликта между Индией и Пакистаном. Эксперт отметил, что французские истребители Rafale, напротив, никак не проявили себя.

«Су-57 является самолетом, который будет актуален в ближайшем будущем на 20 или даже 30 лет», - заключил Леонков.

Bloomberg ранее сообщило, что Индия отклонила предложение США о закупке истребителей F-35, отдав приоритет локальному производству. По данным агентства, во время февральского визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон президента Дональд Трамп лично продвигал эту сделку. Позже появилась информация о планах Индии закупить российские истребители пятого поколения Су-57.