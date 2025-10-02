В Британии назвали предполагаемую дату атаки Украины на Крым

Украина может осенью начать атаку на Крым. Такое мнение в эфире телеканала Sky News выразил военный аналитик Майкл Кларк.

Отмечается, что речь идет о возможном авиаударе или высадке морского десанта. Эксперт считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться создать брешь в российской системе противовоздушной обороны и использовать ее, «чтобы добраться до чего-то более ценного».

В конце сентября бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад обеспечить Украину возможностями для того, чтобы сделать Крым «непригодным для жизни». Экс-министр заявил, что Европе следует нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что этот призыв Уоллеса свидетельствует о том, что произносивший такие слова — «сумасшедший» человек.