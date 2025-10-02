Киев ждет «Томагавки» от Запада: Москва подготовила неожиданный ответ

Москва готовит неожиданный ответ на возможную передачу Киеву американских крылатых ракет «Томагавк». Как сообщает «Царьград», лидер КНДР Ким Чен Ын предложил испытать новейшую корейскую баллистическую ракету «Пельбит».

«Томагавки» — реальная перспектива

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что украинские формирование давно получили разрешение наносить удары американским оружием по любым целям на территории РФ. Кроме того, американская администрация намекает на возможную передачу Киеву ракет «Томагавк» с дальностью поражения до 2,5 тысяч километров.

Telegram-канал «Дневник Разведчика» со ссылкой на источники сообщает, что такие разговоры в Кремле восприняли серьезно и передача «Томагавков» рассматривается как реальная перспектива. Но цель здесь не военная, а политическая — заставить РФ сесть за стол переговоров.

У России есть партнер, заинтересованный не только в поставках боеприпасов, но и в испытании собственных военных разработок. КНДР стала стратегическим союзником и сейчас способна поддерживать потребности ВС РФ в ракетах и снарядах в долгосрочной перспективе. По данным инсайдеров, недавно Ким Чен Ын обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой протестировать в зоне спецоперации ракету «Пельбит» — перевести ее название можно как «Звездный свет».

Изделие оснащено современными системами преодоления комплексов противоракетной обороны (ПРО). Пхеньян десятилетиями работал над способами преодоления западных систем и теперь хочет проверить свои наработки против реальных Patriot, IRIS-T и NASAMS, которые уже поставлены Киеву.

Какие именно технологии использованы в «Пельбите» — военная тайна, однако инсайдеры утверждают, что ракета имеет системы маневрирования, выпуска ложных целей, противодействия радиолокационному обнаружению.

В Кремле пообещали «должным образом» отреагировать на передачу Украине «Томагавков»

«Томагавки» против «Пельбита»

Испытания были бы выгодными для всех, кроме Украины. РФ сможет оценить эффективность союзнической системы, а успешное применение ракеты станет сигналом Западу. КНДР получит бесценный опыт, полученный в боевых условиях, а инженеры смогут проанализировать эффективность систем наведения, точность поражения и способность преодолевать ПРО.

Если Вашингтон все же передаст Киеву «Томагавки», то это станет политическим жестом, хоть с военной точки зрения — ограниченным. Система разрабатывалась 45 лет назад, и Россия десятки лет готовилась к перехвату именно американских ракет. Кроме того, Украина получит не более 20-30 снарядов, чего недостаточно для стратегического перелома.

«Пельбит» же может оказаться более серьезным вызовом для украинской противовоздушной обороны. Ракета разрабатывалась специально для противодействия актуальным западным системам, а не устаревшим советским комплексам. Если испытания пройдут успешно, то это станет полноценным ответом на «Томагавки».