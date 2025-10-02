Кабмин России хочет ратифицировать соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Российское правительство внесло на ратификацию в Государственную думу (ГД) договор о военном сотрудничестве с Кубой.

Проект соглашения доступен в думской электронной базе.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве...» — говорится в тексте документа.

Отмечается, что ратификация соглашения, подписанного в марте текущего года, поспособствует развитию и укреплению военного сотрудничества между странами.

2 августа старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона способно не только укрепить национальный суверенитет союзников Москвы, но и обеспечить глобальное военное присутствие самой России.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что вопросы возможного размещения российских вооружений на Кубе и в Венесуэле находятся в компетенции министерства обороны.