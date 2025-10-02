Россия обладает преимуществом, которое в кризис решает всё: стратегическое ядерное сдерживание и хорошо выстроенная система ПВО. Так считает политолог Евгений Михайлов в разговоре с 360.ru.

Американский истребитель F-35, по мнению эксперта, — серьезный боевой самолёт, массово производимый и активно поставляемый по всему миру. Однако у него есть недостатки, и это важно учитывать при сопоставлении возможностей.

"F-35 — хороший самолёт. Однако он недоработан", — заявил специалист.

Михайлов подчёркнул, что хотя западные страны способны выставить больше боевых самолётов, это не делает их автоматически непобедимыми. По его словам, у России есть мощная, многоуровневая система противовоздушной обороны, которая включает как переносные комплексы, так и тяжёлые системы.

Эксперт напомнил, что у РФ есть Су-35 и Су-57, которые ничем не хуже американских F-35, а также различные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), включая С-300, С-400, Бук-М3, «Панцирь» и другие.

Евгений Михайлов считает, что Европа действительно наращивает военные покупки путем увеличения закупки ПВО и авиации под давлением геополитической риторики и сообщений о «угрозах» с востока.