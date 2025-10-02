ВС РФ поразили объекты инфраструктуры, которая обеспечивала работу ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятий военно‑промышленного комплекса Украины. Об этом в четверг, 2 октября, сообщает Министерство обороны России.

© Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что поражение было нанесено с использованием оперативно‑тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Среди целей, по их данным, были места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Отмечается, что удары затронули 138 районов, а действия российских войск были направлены на снижение возможностей противника по обеспечению военной инфраструктуры и логистики, передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее СМИ сообщили о самом мощном ударе российской армии по украинским энергетическим объектам за год. В результате атаки Днепропетровская, Черниговская и Сумская области страны лишились снабжения электроэнергией. Кроме того, оказался обесточен защитный саркофаг Чернобыльской атомной электростанции, который находится над разрушенным четвертым блоком реактора.