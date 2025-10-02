Инсайдеры утверждают, что РФ готовит возвращение Одессы. Как сообщает «Царьград», эта задача может стать самой сложной за все время спецоперации.

Приоритетная цель

Варианты операции уже обсуждаются в военном сообществе. Например, канал «Дневник Разведчика» пишет, что поручить ее разработку могут командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку и главкому ВМФ России Александру Моисееву. По словам источников, Одесса уже в приоритетных целях Генштаба на 2026 год. Поручат освобождение города российскому флоту.

Сами слухи пока не подтверждены, однако на фоне их появления многие вспомнили о карте, которая висела за спиной главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на одном из брифингов. На ней из состава Украины выключены не только четыре новых российских региона, но и Одесская и Николаевская области в их нынешних административных границах.

Вместе с тем Insider Black утверждает, что это «отражение плана СВО, утвержденного весной 2022 года». Тогда же источники заявляли о том, что карта — «наглядное напоминание о том, что в Кремле стратегию менять не намерены». Основная задача: лишить Украину выхода к Черному морю и, как максимум, — заставить Киев начать переговоры.

Кроме того, следует вспомнить, что взятие Одессы Россией воспринимается на Западе как победа Москвы. В частности, об этом говорил экс-командующий войсками НАТО генерал Уэсли Кларк. О том же заявлял и основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс — он и вовсе сказал, что Украина без Одессы может перестать существовать как страна.

В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

«Страшное» сражение

Сдавать Одессу Киев не собирается, как и его западные союзники. Цепляться за город на побережье будет из всех сил, не жалея ни солдат, ни мирных жителей. Военкор Сергей Воробьев уверен, что бой за него будет «страшным».

«Освобождение Одессы — это, наверное, самая сложная задача СВО. Как я уже неоднократно говорил ранее, этот регион критически важен для нашего противника. А значит, и для нас тоже. Поэтому битва за него как на дипломатическом фронте, так и на полях сражений будет невероятно сложной и кровавой», — сказал он.

Воробьев уверен, что Киев сдаст Одессу лишь в качестве уступки при капитуляции, взамен на шанс сохранить суверенитет хоть какой-то части страны.

Однако в освобождении города есть несколько нюансов. Во-первых, там много ярых проукраинских беженцев, как и в Николаеве. Но они сбегут, когда российская армия начнет наступать, а оставшиеся люди будут за Россию.

Во-вторых, подобраться к Одессе крайне сложно. И с земли, и с воздуха, и с моря. Даже сейчас она представляет сплошной укрепрайон. Город оцеплен постами, патрулями, а мужское население почти не выпускают. На море мины, а в самой Одессе — новейшие западные системы ПВО.

Воробьев считает, что операция будет проходить по тому же сценарию, что и в Великую Отечественную — после освобождения Запорожья враг бежит из Николаева, открыв путь на Одессу. Однако и тогда операция была крайне сложной. Это касалось и высадки десанта, и использования знаменитых катакомб, где размещались партизанские отряды.

Впрочем, в том же подполье не раз подчеркивали, что и в Одессе, и в Николаеве люди даже в таких суровых условиях, какие им создали действующие украинские власти, ждут, когда придет Россия. Координатор николаевского Сергей Лебедев публиковал мнение жителей Украины о том, как должна закончиться СВО: и в Николаеве, и в Одессе, и в Киеве уверены, что только возвращением российских земель в состав РФ.