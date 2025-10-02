Бойцы ВСУ при помощи дрона передали РФ координаты спецназа и бригады «Кара-Даг»

Бойцы 114-й бригады территориальной обороны ВСУ при помощи беспилотника передали солдатам ВС РФ координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск украинским военнослужащим. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в российских силовых структурах.

Уточняется, что благодаря этом российские войска нанесли удар по 15-й бригаде оперативного назначения «Кара-Даг».

— По имеющейся информации, одна из задач этого подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить. Данные были оперативно проверены и обработаны. Оказалось, что в тех же квадратах находятся недавно переброшенные военнослужащие 19-го центра спецназначения. После чего туда отправились несколько ФАБ, — рассказал источник ТАСС.

В этот же день стало известно, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ понесла огромные потери в районе Волчанска в Харьковской области. Это произошло, вероятно, из-за убытия офицерского состава на празднование Дня защитника Украины, который отмечается в стране 1 октября.

До этого украинские военнослужащие ввели запрет для журналистов на публикацию информации о погибших солдатах, даже при наличии достоверных сведений. Этот запрет касается как информации о погибших, так и о последствиях обстрелов.