В Европе раскрыли, когда будет готова «стена дронов» НАТО

Завершение первого этапа создания так называемой «стены дронов» на восточном фланге НАТО планируется к 2028 году. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает пресс-служба главы государства.

«Первая стадия проекта могла бы быть завершена к вступлению в силу бюджета ЕС на 2028-2034 годы», — отметил он.

После этого страны Европы перейдут к следующему этапу реализации инициативы, заявил Науседа.

2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что проект «стена дронов» в Европейском союзе может быть создан за 1–1,5 года.

Страны Балтии и Северной Европы поддержали соответствующий проект и призвали к единству и солидарности после серии предполагаемых нарушений воздушного пространства в последние несколько недель в Польше, Эстонии, Румынии и Дании, говорится в статье.

После предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Этот проект — общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.