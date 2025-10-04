Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих. Об этом свидетельствуют заявления начальников пресс-центров российских группировок войск, участвующих в спецоперации, передаёт Минобороны России.

Так, по словам начальника пресс-центра группировки «Север» Ярослава Якимкина, ВСУ потеряли на данном направлении за сутки до 205 военнослужащих.

ВСУ стали использовать гражданское оружие

В зоне действия группировки «Днепр» было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, в зоне «Запада» — 220 боевиков, «Юга» — до 130, «Востока» — до 295.

Потери украинских вооружённых формирований в зоне действия группировки «Центр» составили более 530 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что за неделю российские войска освободили семь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.