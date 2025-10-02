Стало известно о новой угрозе НАТО стратегическим ядерным объектам России

Новая бригада НАТО, формируемая в Финляндии в 130-170 километрах от Мурманской области и Республики Карелия, потенциально угрожает стратегическим ядерным объектам России. Об этом стало известно газете «Известия».

По данным издания, основу новой бригады составит 19-я арктическая механизированная бригада Вооруженных сил Швеции численностью 5 тысяч человек, в задачи которой входит проведение операций в арктических условиях. В новое подразделение входят также силы Норвегии и Дании, ряд стран, в частности, Франция и Исландия, оказывают бригаде материально-техническую поддержку.

Военный аналитик Виктор Литовкин заметил, что на Кольском полуострове расположены ключевые объекты российских стратегических ядерных сил.

«Здесь базируются наши стратегические подводные ракетоносцы с баллистическими ракетами, многоцелевые атомные и надводные крейсеры, способные нести ядерное оружие», — сказал эксперт, добавив, что Россия в случае эскалации со стороны НАТО будет вынуждена полагаться на ядерное оружие.

По оценке военного эксперта Вадима Козюлина, в случае конфликта силам со стороны Финляндии окажут поддержку истребители Eurofighter и F-35, а также вертолеты Apache, которые интегрированы в общую систему НАТО.

«Важно понимать, что бригада не действует изолированно», — уточнил специалист.

В июне издание со ссылкой на неназванных источников сообщило, что силы НАТО возле госграницы в Карелии недавно отработали прорыв российской противовоздушной обороны, использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране.

В марте газета The Wall Street Journal заметила, что Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России.