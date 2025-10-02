Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре перехватили лишь шесть процентов баллистических ракет, выпущенных ВС РФ. Основные объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) уже уничтожены.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС.

— Уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре рухнул до шести процентов, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом — прим. «ВМ»). (Российские удары — прим. «ВМ») уничтожили ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы, — говорится в материале издания.

Стало известно, что украинская 57-я мотопехотная бригада понесла огромные потери в районе Волчанска в Харьковской области. Это произошло, вероятно, из-за убытия офицерского состава на празднование Дня защитника Украины.

Зарубежные СМИ сообщили, что Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами «Томагавк», о которых украинский президент Владимир Зеленский попросил США. По мнению журналистов, предоставление Киеву возможностей для нанесения ударов вглубь территории России создает значительный риск.