Новости СВО сегодня: удар «Града» и элитные силы ВСУ в плену

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил на харьковском направлении, под Красным Лиманом и в Днепропетровской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 2 октября.

Удар «Гиацинта»

Российские самоходные пушки «Гиацинт-С» уничтожили военную технику и скопления живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что удар наносился с максимальной дистанции с применением осколочно-фугасных боеприпасов. Артиллеристы работали в тандеме с подразделениями беспилотников, отметили в Минобороны.

Удар «Града»

Системы залпового огня «Град» ВС РФ уничтожили укрепления, бронетехнику, пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. Операторы дронов передали артиллеристам разведданные о скоплении украинских сил.

«Грады» отправились на боевые позиции и произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Цели находились на расстоянии более чем в десять километров, они были поражены.

Операция в Днепропетровской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили автомобильную технику ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Передвижение украинской техники зафиксировала воздушная разведка.

Среди выявленных целей были пикапы, которые ВСУ используют, чтобы подвозить военным боеприпасы и имущество. Также был уничтожен бронированный автомобиль Humvee. В Минобороны заявили, что попытка укрепления позиций ВСУ была сорвана.

Удар «Акации»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. В районе города Гуляйполе расчет самоходной гаубицы 2С3 «Акация» нанес серию точных ударов по замаскированным укреплениям ВСУ. В результате инженерные сооружения были разрушены.

Также в Минобороны сообщили о ликвидации живой силы ВСУ. Военные подчеркнули, что попытки украинских сил закрепиться на этом участке были сорваны.

Солдаты элитного подразделения ВСУ в плену

Группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, в группе сдавшихся в плен были принудительно мобилизованные украинцы.

Операция в Купянске

ВС РФ уничтожили пункт управления украинскими дронами в селе Подолы на окраине Купянска (Харьковская область). Источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что оператор беспилотника ВСУ «не только беспокоил российские силы», но и прикрывал отступающие из города украинские группы.