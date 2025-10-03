Россия, похоже, добилась переломного момента в ракетном противостоянии, модифицировав свои ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» так, чтобы они могли обходить самые современные системы ПВО Украины — американские комплексы Patriot. Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero. Ранее издание Financial Times также описывало эту проблему украинской ПВО, отмечая, что это ставит Киев в крайне уязвимое положение в преддверии зимы.

© Московский Комсомолец

В публикации говорится, что российские инженеры изменили тактику применения баллистических ракет. Теперь они, следуя по стандартной траектории, в последний момент резко меняют курс, уходя в крутое пике или выполняя маневры, которые «сбивают с толку» перехватчики Patriot.

Эффективность новой тактики подтверждается цифрами. Если в августе уровень перехвата баллистических ракет украинскими ПВО достигал 37%, то в сентябре он рухнул до катастрофических 6%. Более того, на днях ВВС Украины сообщили, что все четыре ракеты «Искандер-М», запущенные по целям в стране, успешно прорвали оборону.

Эта новость стала тревожным сигналом для Киева, поскольку комплексы Patriot — единственное, что есть в его арсенале для борьбы с баллистическими ракетами. Ситуацию усугубляют замедлившиеся поставки ракет-перехватчиков из США, а также успешная российская кампания по уничтожению украинских производителей дронов этим летом.