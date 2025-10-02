85 украинских БПЛА: какие регионы России оказались под ударом к утру 2 октября

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов. Какие регионы оказались под ударом к утру 2 октября, в материале «Рамблера».

В Минобороны России отметили, что атака велась беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Больше всего БПЛА было уничтожено над территорией Воронежской области – 38.

Над Крымом были сбиты 13 дронов, 11 – над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Саратовской. Ростовскую область атаковали семь беспилотников, четыре были уничтожены в Волгоградской области и два – в Пензенской области, сообщило в своем Telegram-канале российское военное ведомство.

Воронежская область

Беспилотники были сбиты в небе над двумя районами и одним городским округом Воронежской области, пострадавших нет. Сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль», — пояснил глава региона.

Александр Гусев предупредил в 7:36 мск, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Саратовская область

Угроза атаки дронов была объявлена в Саратовской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что информация об угрозе поступила от Министерства обороны России. При этом к 9:00 мск предупреждение отменено не было.

Ростовская область

Беспилотниками были атакованы четыре района Ростовской области. Жертв удалось избежать, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — уточнил глава региона.

Волгоградская область

Атака беспилотников была отражена и в Волгоградской области, где из-за падения обломков начался ландшафтный пожар. О ситуации в регионе рассказал губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации области.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — сообщил губернатор.

Он также отметил, что в поселке городского типа Елань в результате атаки БПЛА повреждены частный дом и прилегающие хозпостройки. Пострадавших нет.

Пензенская область

Власти Пензенской области ввели план «Ковер» - режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области введен план "Ковер"», — пояснил он.

По словам губернатора, «последствий падения вражеских беспилотников нет», на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Ограничения на полеты

Сегодня ночью были введены ограничения на полеты в аэропортах Волгограда, Астрахани и Саратова. Они были сняты к 7:59 мск, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли»: один самолет, выполнявший рейс в Астрахань, один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — заявил он.

Напомним, что 30 сентября была отражена атака 81 БПЛА Вооруженных сил Украины.