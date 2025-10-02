В Британии допустили масштабную атаку на Крым

Киев «любит преподносить сюрпризы» и до наступления зимы может предпринять масштабную атаку на Крым. Такое мнение высказал в эфире британского канала Sky News военный аналитик, профессор Майкл Кларк.

По его словам, в Киеве осознают, что их «сюрпризы», влияют не только на ситуацию на линии фронта, но и «на восприятие Западом того, как обстоят дела на Украине».

При этом украинские военные недавно атаковали ряд российских радиолокационных станций и объектов ПВО, особенно в Крыму. Поэтому может готовиться «какая-то масштабная атака» на полуостров, вероятна и высадка морского десанта, считает Майкл Кларк.

«А учитывая то, что сейчас есть у украинцев, даже удар по мосту, соединяющему Крым с Россией, является не таким уж немыслимым», - констатировал эксперт.

Напомним, что в октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека.

17 июля 2023 года произошел новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.