ВС РФ расширили зону контроля в Новоселовке ДНР до более чем 30%

Военный эксперт Андре Марочко сообщил ТАСС, что российские войска расширили зону контроля в Новоселовке Донецкой народной республики (ДНР) до более чем 30%.

"Наши ребята развивают здесь (в Новоселовке. - "Газета.Ru") успех. Сейчас под полным контролем Вооруженных сил РФ чуть более 30%, еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается. Сейчас идет активная фаза боевых действий в данном населенном пункте, идет продвижение наших войск", - пояснил Марочко.

Марочко: армия РФ начала закрепляться в северной части Дробышева в ДНР

30 сентября Марочко сообщал, что ВС РФ взяли под контроль 25% Новоселовки. 29 сентября Минобороны РФ сообщило о переходе Шандриголово под контроль ВС России. Кроме того, российские силы нанесли удары по живой силе и технике трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.