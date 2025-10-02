Российский боец из «Ахмата»  отрезал себе ногу после подрыва, чтобы спастись

Российский военнослужащий сумел выжить, самостоятельно ампутировав поврежденную стопу после взрыва на мине в ходе боевых столкновений. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-анестезиолог медслужбы спецназа «Ахмат» с позывным Кетанов.

© Московский Комсомолец

По словам доктора, военный получил серьезную травму: стопа держалась на ноге лишь за счет мягких тканей и затрудняла эвакуацию после взрыва мины или ранения осколком. Боец несколько часов добирался сам и даже попросил сбросить ему нож с дрона.

Солдат сам отрезал поврежденную стопу, что дало ему возможность продолжить передвижение. Доктор отметил, что именно это решение сохранило жизнь бойцу, назвав его героем за отвагу и самообладание.

В больнице солдату сделали необходимую операцию и сформировали культю. Сейчас он проходит лечение и восстановление, а врач уверен, что современные протезы позволят солдату вернуться к полноценной жизни.