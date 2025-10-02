На харьковском направлении 57-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без командования и из-за этого понесла огромные потери. Как сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур, вероятно, офицеры уехали праздновать день защитника Украины.

«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более 30 человек) из-за отсутствия управления», — сообщил источник. Уточняется, что 57-я бригада располагалась в районе Волчанска.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в том, что он врет своим спонсорам о потерях в рядах ВСУ, чтобы сохранить финансирование.