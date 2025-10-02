В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преимущественно наносят удары по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Основное оружие Украины против России назвал депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай, его цитирует ТАСС.

«Они [беспилотники] отличаются друг от друга совершенно разным предназначением и, так или иначе, они доставляют нам массу хлопот и неприятностей и сейчас являются процентов на 80 приблизительно основным средством поражения, которое использует ВСУ», — сообщил Бородай.

Он добавил, что на Украине налаженная система производства и инноваций в сфере БПЛА поддерживается специалистами из стран НАТО. Украина, в свою очередь, перенимает у ВСУ опыт в области формирования беспилотных войск.

Ранее стало известно, что ВСУ нарастили активность ударов беспилотниками-ракетами по российским регионам. Речь идет о реактивных беспилотниках, которые развивают высокую скорость — их путают с крылатыми ракетами из-за схожих элементов конструкции.