Стало известно о возможном наступлении ВСУ на двух направлениях

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российская разведка фиксирует сосредоточение сил Вооруженные силы Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Баранец уточнил, что стягивание украинских сил наблюдается в Запорожье и на Черниговщине, поэтому он допустил наступление ВСУ на этих направлениях.

«Признаком подготовки к наступлению является и то, куда чаще всего перебрасываются украинские войска. Наша разведка — легальная, нелегальная, воздушная — работает эффективно», — отметил эксперт.

Ранее Баранец допустил, что Киев пустит на Украину войска стран НАТО в обмен на передачу России Одессы и всех южных областей Украины. До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы с Россией.