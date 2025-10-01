"Искандер" поразил загруженные дальними дронами "Лютый" фуры ВСУ

В районе населенного пункта Лавы в Черниговской ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» российские военные уничтожили перевозившие фуры ВСУ, перевозившие дроны «Лютый». Об этом сообщили в среду, 1 октября, в пресс-службе Минобороны.

В сообщении ведомства отмечается, что удар был нанесен по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Российские военные, по данным МО РФ, поразили в результате удара 20 грузовых автомобилей, перевозивших 100 беспилотников дальнего действия «Лютый», а также 60 военных ВСУ. При этом из-за возгорания произошла детонация находившихся в фурах дронов.

Ранее также сообщалось, что в украинском Днепре (Днепропетровске) после яркой сине-зеленой вспышки в половину неба пропало электрическое освещение.

В Минэнерго Украины также заявили, что блэкаут произошел на Чернобыльской АЭС после прилета по энергетическому объекту в Славутиче.