Реформа Вооруженных сил Украины нужна главкому ВСУ Александру Сырскому лишь для увеличения количества полковников и генералов. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Источник агентства указал, что 2025 год подтвердил, что заявленная цель реформы ВСУ о введении одним армейским корпусом боевых действий на определенном участке фронта не была реализована. По его словам, личный состав противника до сих пор «тасуется в зависимости от изменений на поле боя».

«Мы пришли к выводу, что эта реформа необходима Сырскому исключительно для увеличения количества полковничьих и генеральских должностей», — добавил собеседник РИА Новости.

При этом он отметил, что командующие корпусов ВСУ в основном отсиживаются в тыловых районах и не принимают реального участия в конфликте.