Минэнерго Украины: фиксируется перебой в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

В электроснабжении нового саркофага над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) наблюдаются перебои. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины. "В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС", - говорится в публикации. В министерстве уточнили, что саркофаг предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения. Незадолго до этого в министерстве сообщали, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче в Киевской области на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут. Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века - авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Объект "Укрытие", который также известен под названием "Саркофаг" - это изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС после взрыва реактора 4-го энергоблока.