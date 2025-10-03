Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

© Минобороны РФ

По словам представителей ведомства, национальная армия атаковала вражескую территорию высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами.

— Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Дроны армии России типа «Герань» 30 сентября ударили по центру Днепропетровска, где находился кол-центр украинских мошенников. Оттуда злоумышленники вымогали деньги у российских граждан.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины в окрестностях Кондратовки Сумской области.

Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы, поразив зону разгрузки и склад с контейнерами, содержащими военное имущество.