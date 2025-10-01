Макрон допустил уничтожение российских самолетов над Европой

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность сбивать самолеты ВКС РФ в случае их возможного проникновения в воздушное пространство европейских стран. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

© Global look

Напомним, что в Европе продолжается обсуждение инцидента с тремя российскими истребителями, которые совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградскую область, не нарушив воздушного пространства Эстонии.

Вместе с тем, в Таллине пожаловались на то, что три российских МиГ-31 якобы пробыли в небе над республикой «почти 12 минут».

Журналисты попросили Макрона раскрыть, поддерживает ли он призывы сбивать российские военные самолёты, если они появятся в небе на европейскими странами.

«В соответствии с доктриной стратегической неоднозначности могу сказать, что ничего не исключено», — ответил президент Франции.

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне, глава военного комитета НАТО, заявил, в свою очередь, о готовности альянса рассмотреть возможность ужесточения ответных действий на нарушения воздушного пространства на восточном фланге организации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их появления в небе над странами блока.

Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, разъяснил, что странам организации, перед тем, как бросаться заявлениями, следует подумать, есть ли у них вообще возможность сбивать российские военные самолеты.