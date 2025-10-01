Французский спецназ высадился на борт танкера «теневого флота»

Французский спецназ высадился на борт нефтяного танкера PUSHPA (также известного под названиями Boracay и Kiwala), якобы причастного к так называемому российскому «теневому флоту». Об этом пишет Daily Mail.

Танкер PUSHPA ходит под флагом Бенина и находится в санкционном списке ЕС за транспортировку российской нефти.

По данным газеты, судно было задержано военнослужащими спецподразделения Commando Marine в районе ветровой электростанции у западного французского порта Сен-Назер, в Луаре-Атлантик.

На кадрах, снятых очевидцами, к танкеру подходит моторная лодка, останавливается у веревочной лестницы. Спецназовцы высаживаются на борт судна. За ходом операции наблюдает военный вертолет.

На последующих снимках французские солдаты обследуют танкер, поднимаются к капитанской рубке.

В качестве причины задержания называется неясная национальная принадлежность судна и начатое расследование на предмет «возможных нарушений». Состав и судьба экипажа пока не раскрываются.

Согласно данным MarineTraffic, танкер с сырой нефтью вышел из российского порта Приморск 20 сентября. Затем он был обнаружен у берегов Дании, 1 октября его заметили у французского побережья.

Журналисты уточнили, что у датского побережья судно прошло в те дни, когда над страной были замечены беспилотники.