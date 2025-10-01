В городе Киевской области произошел блэкаут после ударов дронов

В городе Славутич Киевской области после ударов дронов произошел блэкаут.

Об этом сообщает в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Город Славутич полностью обесточен после прилета по подстанции», — заявил военкор.

Он отметил, что в результате ударов дронов в городе также пропало водоснабжение.

Ранее стало известно, что в центре Днепропетровска начался пожар после ударов дронов. На кадрах видно, что на улицах города разбросаны обломки, а на крышах домов горит огонь.