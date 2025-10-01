СМИ сообщили о проблемах с производством украинских ракет «Фламинго»

У правительства Украины не хватает денег на производство дальнобойных крылатых ракет «Фламинго». Об этом пишет The Wall Street Journal.

© Соцсети

По данным газеты, власти Украины желали собрать к концу 2025 года как минимум 200 ракет этого типа. Вместе с тем, финансов на это у Киева нет.

«Фламинго» вряд ли сама по себе изменит ход конфликта. Storm Shadow должна была поменять ход конфликта, но точно его не поменяла», — отметили журналисты.

Крупные размеры делают ее легкой целью для российских ЗРК, эффект может быть достигнут только в случае массового применения. Украинские промышленные площадки не в состоянии произвести столько ракет, сколько требуется ВСУ для масштабного удара, пояснили обозреватели.

Крылатая ракета под названием «Фламинго» впервые была представлена широкой общественности 18 августа 2025 года. На презентации сообщили, что она имеет дальность полета до 3000 км и способна нести боевую часть весом более тонны.

Военные эксперты уточнили, что представленная ракета вплоть до мелких деталей похожа на крылатую FP-5, разработанную компанией Milanion Group.