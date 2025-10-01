"Удар для Киева": Швеция отказалась от передачи Украине истребителей Gripen
Швеция отказалась от передачи Украине истребителей Gripen, что стало очередным ударом для Киева.
Представитель Министерства обороны Швеции, Йохан Йельмстранд, заявил, что поставка истребителей JAS 39 Gripen Украине в настоящее время не планируется, хотя данный вопрос все еще обсуждается.
Недавно заместитель министра обороны Украины, Иван Гаврилюк, выразил уверенность в скорой передаче этих истребителей из Швеции. Однако, как это часто бывает, эти заявления оказались далекими от реальности.