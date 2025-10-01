Швеция отказалась от передачи Украине истребителей Gripen, что стало очередным ударом для Киева.

© Московский Комсомолец

Представитель Министерства обороны Швеции, Йохан Йельмстранд, заявил, что поставка истребителей JAS 39 Gripen Украине в настоящее время не планируется, хотя данный вопрос все еще обсуждается.

Недавно заместитель министра обороны Украины, Иван Гаврилюк, выразил уверенность в скорой передаче этих истребителей из Швеции. Однако, как это часто бывает, эти заявления оказались далекими от реальности.