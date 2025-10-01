Российские штурмовики рассказали, как взяли Северск Малый

Украинский гарнизон города Северска оказался под угрозой огневого окружения после падения 30 сентября пригородного населенного пункта Северск Малый. Наступая из поселка, российские военные смогут перерезать трассу на Лиман и Славянск, и заблокировать подвоз боеприпасов группировке противника.

© Российская Газета

Штурмовики 7-й отдельной бригады группировки войск "Южная" рассказали, как удалось взять и зачистить укрепленный район.

Как рассказал командир батальона, подготовка к штурмовым действиям была отработана заранее на полигоне. Из-за того, что у противника было большое количество БПЛА, российские военные решили сделать упор на тактику малых групп при полном контроле передвижения каждой группы со стороны командира.

"Каждого бойца ведем, каждого. У каждого есть радиостанция. Есть старший группы, но каждый из этих бойцов может любого подменить. Мы знаем, где группы движутся, дальние подходы просматриваем, чтобы противник не подошел. Ведем, контролируем, предупреждаем, - делится особенностями организации наступательных действий командир батальона с позывным Просвет.

Подразделения БПЛА заранее провели тщательную разведку укрепрайона. Были выявлены огневые точки и места скопления противника. Дроны-разведчики передавали координаты целей артиллерийским подразделениям бригады, которые "разбирали" укрытия и огневые точки противника. В ходе контрбатарейной борьбы была также подавлена вражеская артиллерия.

Пулеметчик Док в ходе боев за Северск Малый получил ранение, а затем был ранен его напарник. Из-за огня противника дальнейшее продвижение оказалось невозможным.

"Самообладание мы не теряли. Спокойно докладывали, что и как происходит. С пункта управления нам подсказывали и направляли к пункту эвакуации. В итоге вместе с напарником успешно вернулись на свои позиции, а штурмовые действия продолжились, завершившись полным разгромом противника, - сказал Док.

Получив огневое преимущество, мотострелки перешли к дерзким атакам. Так, в лесополосе вблизи населенного пункта на своей БМП завез отряд пехоты механик-водитель с позывным Ясень.

"Помогло то, что смело заехали, и они не ожидали такого, скорее всего. Того, что мы можем вот так, средь бела дня, что у кого-то хватит смелости прямо туда подъехать машиной, выгрузить десант и уехать, - рассказал он.

После зачистки поселка российские штурмовики обнаружили большое количество иностранного оружия.