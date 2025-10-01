В региона Дарфур на западе Судан военнослужащие уничтожили украинских наемников, которые воевали на стороне мятежников.

Об этом в среду, 1 октября, сообщили в шестой пехотной дивизии суданских войск.

— Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев, — говорится в сообщении.

Представители армии Судана рассказали, что иностранные наемники, которые воевали на стороне Сил быстрого реагирования, проникли в несколько районов города, нацелившись на высокие здания, где располагались местные вооруженные силы. Некоторые из убитых наемников служили инженерами, специализирующимися на беспилотниках, и снайперами.

Мятежники усилили артиллерийский обстрел войск Судана в попытке эвакуировать тела иностранцев, но им не удалось это сделать, передает РИА Новости.

17 июля российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе сообщил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды Вооруженных сил Украины по-прежнему остается на высоком уровне. Он отметил, что украинские спецслужбы вербуют бойцов на территории Колумбии через свои дипломатические представительства, что нарушает Венскую конвенцию.