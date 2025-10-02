Средства ПВО за ночь уничтожили 85 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 2 октября перехватили и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны.

Как сообщили в Министерстве обороны России, над Воронежской областью уничтожили 38 беспилотников, над Республикой Крым — 13 дронов, над Белгородской областью — 11 БПЛА.

Кроме того, десять беспилотников сбили над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью. Ещё два беспилотника уничтожили над Пензенской областью.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА в четырёх районах региона.