В ЦАХАЛ предупредили жителей Газы о последней возможности покинуть город
Жителям Газы следует незамедлительно покинуть город, в противном случае, их будут считать боевиками, предупредил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel.
Ранее израильские военные объявили, что прибрежная дорога Рашид в Газе будет закрыта для движения на север, в город Газа, начиная с полудня.
Кац заметил, что бойцы ЦАХАЛ захватили коридор Нецарим, отделяющий город Газа от южной части палестинского анклава и установили блокпосты. Он добавил, что блокада вокруг Газы будет усилена, все, кто выходит из населенного пункта на юг, будут вынуждены проходить через блокпосты ЦАХАЛ.
По его словам, те, кто останется в городе Газа, будут «террористами и сторонниками террора».
Кац резюмировал, что Армия обороны Израиля готова к любым сценариям, полна решимости продолжать операции до возвращения всех заложников и разоружения боевиков вооруженных формирований, что является шагом к прекращению войны.
Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что неизвестные злоумышленники вели огонь из больницы Шифаа в городе Газа.
В ведомстве добавили, что использование гражданского здания является ещё одним доказательством «циничной и последовательной тактики» палестинского движения ХАМАС по превращению объектов инфраструктуры «в штаб-квартиры террористов».