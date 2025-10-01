Жителям Газы следует незамедлительно покинуть город, в противном случае, их будут считать боевиками, предупредил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Об этом пишет The Times of Israel.

Ранее израильские военные объявили, что прибрежная дорога Рашид в Газе будет закрыта для движения на север, в город Газа, начиная с полудня.

Кац заметил, что бойцы ЦАХАЛ захватили коридор Нецарим, отделяющий город Газа от южной части палестинского анклава и установили блокпосты. Он добавил, что блокада вокруг Газы будет усилена, все, кто выходит из населенного пункта на юг, будут вынуждены проходить через блокпосты ЦАХАЛ.

«Это последний шанс для жителей Газы, желающих двигаться на юг и оставить боевиков ХАМАС изолированными в самом городе Газа, на фоне продолжающейся с полной мощью операцией ЦАХАЛ», — пояснил министр.

По его словам, те, кто останется в городе Газа, будут «террористами и сторонниками террора».

Кац резюмировал, что Армия обороны Израиля готова к любым сценариям, полна решимости продолжать операции до возвращения всех заложников и разоружения боевиков вооруженных формирований, что является шагом к прекращению войны.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что неизвестные злоумышленники вели огонь из больницы Шифаа в городе Газа.

В ведомстве добавили, что использование гражданского здания является ещё одним доказательством «циничной и последовательной тактики» палестинского движения ХАМАС по превращению объектов инфраструктуры «в штаб-квартиры террористов».