Готовьтесь к войне: Пит Хегсет поставил главную задачу армии США

Министр войны Пит Хегсет собрал высшее командование армии США и произнес перед военными мотивационную и направляющую речь. Вторил ему Дональд Трамп. Всяких новых вводных было много, но главная фраза была всего одна.

© Московский Комсомолец

Конечно, после слов Хегсета «У нас самая сильная, мощная, смертоносная и лучше всего подготовленная армия на планете! Точка. Никто не может с нами сравниться!» эхо в горах Афганистана еще долго гулко хохотало.

Однако, стоит заметить, что ошибки-то были признаны (пусть и ответственность за них свалена на предыдущую администрацию) — Трамп назвал бегство из Афганистана «ужасным спектаклем, устроенным Байденом и его командой некомпетентных людей», «самым постыдным днем в истории нашей страны». Но теперь, по словам Трампа, «Мы вернулись, и всё. Мы не позволим подобной ерунде случиться, я вам говорю».

Очевидно, Трамп понял, что у США только два союзника — их армия и флот.

И армия — будет опорой и внутри страны и во внешней политике.

Внутри все начнется с приведения вооруженных сил США к состоянию нормального здорового общества.

«Эпоха политкорректного, излишне чувствительного, не задевающего чьих-либо чувств руководства заканчивается прямо сейчас. На каждом уровне вы либо можете соответствовать стандарту, либо можете выполнять работу, либо вы дисциплинированы, здоровы и обучены, либо вы выбываете», - гремел Хегсет. «Никаких больше месяцев идентичности, никаких парней в платьях. Больше никакого поклонения климатической повестке, никаких гендерных заблуждений. Как я уже говорил раньше и скажу снова: с этим покончено. Так же совершенно недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в залах Пентагона и командующих по всему миру», - пообещал он, пригрозив, что теперь все будут два раза в год сдавать нормы по физподготовке.

Это, кстати, был одновременно и удар по идеологии либерализма, начавшей разъедать и армию. По американскому глубинному государству. А чтобы никто не сомневался — Трамп решил сделать американские «непокорные города», управляемые демократами, полигоном для американской же армии. Отправляет туда военных наводить порядок.

Во внешней политике одна из вводных — вывод сил US Army из регионов, где США передаст всю инфраструктуру НАТО. Америка максимально сокращает «пустые» гарнизоны и перестраивает армию на ведение гибридных военных конфликтов.

Все это прекрасно укладывается в трамповскую политику MAGA. Так же, как и главная сказанная на этой встрече фраза: «Готовьтесь к войне!». Не получится без этого сделать Америку снова великой.