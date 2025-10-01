На Западе признали неспособность украинских ракет «Фламинго» изменить ситуацию на фронте

Ракеты украинского производства «Фламинго» не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ситуацию на поле боя.

Неспособность новых снарядов переломить баланс на поле боя признали эксперты издания The Wall Street Journal.

«Эксперты предупреждают, что в качестве единственного оружия "Фламинго" вряд ли поменяет ситуацию на поле боя само по себе. (...) Не так уж много вооружений, способных изменить правила игры», — говорится в сюжете, посвященном украинским ракетам.

Отмечается, что Киев также не способен наладить производство ракет из-за нехватки средств.

Ранее украинская компания Fire Point, которая разработала крылатую ракету «Фламинго», заявила о работе над баллистическими ракетами. Компания рассказала о ракетах наземного базирования FP-7 и FP-9. Первая получит 150-килограммовую боевую часть и дальность до 200 километров, а заявленная дальность FP-9 с боевой частью весом 800 килограммов составит 855 километров.