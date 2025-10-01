В России ответили на слова Трампа о превосходстве подлодок США

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что президент США Дональд Трамп блефует, говоря о превосходстве американских подлодок над российскими и китайскими. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее Трамп выступил на внеочередном совещании Пентагона и заявил, что США «опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет». Он поставил Россию на второе место, Китай - на третье, но отметил, что они «догоняют».

«Нужно понимать, что Трамп не только президент США, но и бизнесмен. Говоря о превосходстве подлодок США, он блефует. Он много чего говорит - и о суперракетах США, и о золотом куполе. Но факт остается фактом: мы их опережаем», - так это прокомментировал Дандыкин.

Он добавил, что на вооружении России стоят подводные лодки «Борей» четвертого поколения, а у США - подлодки «Огайо» третьего поколения. Эксперт отметил, что Штаты только собираются ввести в эксплуатацию головную лодку через несколько лет.