Главные козыри: чем Россия может ответить на атомные подлодки США у своих берегов

Президент США Дональд Трамп заявил, что «хорошо спрятал» несколько атомных подлодок (АПЛ) у берегов России. Как сообщает «КП», если слова не окажутся фальшивыми, то России в любом случае есть чем ответить.

«Спрятанные» подлодки

История с американскими подлодками началась летом этого года, после перепалки зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с Трампом. Последний назвал российскую экономику «мертвой», на что Медведев посоветовал пересмотреть фильмы о «ходячих мертвецах» и напомнил о «Мертвой руке» — системе управления Стратегическими ядерными силами России.

«Ему бы поучиться»: адмирал о ядерных подлодках Трампа у границ РФ

После этого глава США завелся еще больше. Он намекнул Медведеву, что тот заходит на «опасную территорию», расценив слова зампреда Совбеза как «ультиматум и угрозу».

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — парировал Медведев.

Новый грозный «перл» Трамп выдал перед сотнями генералов — он сказал, что передислоцировал американские атомные подлодки к берегам РФ, объяснив это тем, что недавно ему поступила «небольшая угроза».

«И я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное"», — сказал он.

Медведев и на этот раз не оставил слова Трампа без реакции, усомнившись в том, что две американские субмарины были «очень хорошо спрятаны». Эти слова способен раскритиковать и любой профессиональный подводник: специалистам очевидно, что «хорошо спрятать» гигантские подводные корабли невозможно.

Действительно ли США впереди и есть ли козыри у России?

Известно, что Дональд Трамп — шоумен и любит преувеличивать. Так он поступил и в своих заявлениях о том, что США опережают Россию и Китай в подлодках. Причем таких настроений не поняли как в России, так и в Пентагоне.

По системам вооружений, мощности, шумности двигателей, скорости подводного хода, электронной насыщенности и применения ИИ российские подлодки не уступают американским. Действительно, ВМС США опережают РФ и Китай в количестве подводных лодок: у Вашингтона 71 атомный ракетоносец, у Москвы — 63, а у Пекина — 61. Однако это превосходство не имеет особого значения, учитывая, что каждая единица несет на борту не одну, а сразу несколько ядерных ракет.

При этом у США вообще нет дизельных подлодок, а у России их полтора десятка, причем вооружены они «Калибрами» с дальностью полета в 2,5 тысяч км. Они американским кораблям спокойно прогуливаться в океане не дадут. А если это будут новейшие «Цирконы», то у ПВО или ПРО США нет никаких шансов — они развивают скорость до 9 Махов или свыше 11 тысяч км/ч.

Однако у России есть и иные козыри. Например, ядерные торпеды «Посейдон», которыми уже вооружены российские подлодки «Хабаровск и «Белгород». Ракета передвигается под водой со скоростью до 100 узлов (200 км/ч) и несет 100-мегатонную ядерную боеголовку. «Посейдон» предназначен для атаки прибрежных целей — военно-морских баз, портов и городов. Она способна уничтожать целые прибрежные районы, обрушивая на них чудовищные радиоактивные цунами, делая сушу непригодной для жизни из-за радиоактивных осадков.