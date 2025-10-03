Генерал ВВС США Томас Бюссьер объявил об уходе по личным причинам

В США началась массовая отставка по собственному желанию у генералов. Ешё один военный Томас Бюссьер, командующий Глобальным ударным командованием ВВС США, объявил об уходе по личным и семейным обстоятельствам. Он стал внеочередным высокопоставленным военачальником, покинувшим пост с приходом администрации Трампа.

© Московский Комсомолец

Высокопоставленный командующий в Военно-воздушных силах США генерал Томас Бюссьер объявил о своем неожиданном уходе в отставку, объяснив это решение «личными и семейными причинами». В своем обращении Бюссьер, возглавлявший Глобальное ударное командование ВВС с декабря 2022 года, заявил: «После долгих размышлений и с полным сердцем мы с Барб приняли трудное решение подать прошение об уходе из ВВС США». Примечательно, что его отставка последовала всего через несколько часов после выступления министра обороны Пита Хегсета, который собрал высших военных чиновников в Куантико и заявил, что те, чьи «сердца замирают» от его слов, должны «поступить благородно и уйти в отставку».

Это уже не первая кадровая перестановка в руководстве вооруженных сил с начала второго срока администрации Трампа. Ранее о досрочной отставке объявил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин, отслуживший лишь два года из своего четырехлетнего срока. На его место уже предложена кандидатура генерала Кеннета Уилсбаха — опытного летчика-истребителя, которого министр ВВС Трой Майнк охарактеризовал как «испытанного в боях лидера».

Напомним, что в своем выступлении Хегсет не только призвал несогласных покинуть свои посты, но и объявил о повышении стандартов физической подготовки и пересмотре внутренних процедур рассмотрения жалоб в вооруженных силах, что многие расценили как идеологически мотивированные изменения.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что всего летом Бюссьер был выдвинут администрацией Трампа на должность заместителя начальника штаба ВВС, но в сентябре его кандидатура была неожиданно отозвана. В своем прощальном обращении генерал подчеркнул, что, покидая действительную службу, не теряет приверженности делу защиты страны: «Я с нетерпением жду возможности найти новые способы поддержать наши военно-воздушные силы, нашу национальную оборону и невероятных людей, которые делают все это возможным».

За последние месяцы Пентагон пережил целую серию рапортов об увольнении высокопоставленных сотрудников, включая старших советников министра обороны и нескольких начальников штабов. Отметим, что двух начальников штабов отправили в отпуск на фоне расследования утечек в министерстве, а помощника по связям с прессой Джона Уллиота попросили уйти в отставку. Согласно американской прессе, военные запретили ему общаться со СМИ, что создало атмосферу недоверия, и Хегсет отказался от повышения по службе на основании необоснованных обвинений в том, что он выступал перед журналистами. Пентагон также изменил процедуру проверки журналистов, включив в нее проверку на полиграфе, и планирует ввести соглашения о неразглашении для всех военнослужащих, гражданских служащих и контрактников. По мнению западных аналитиков, такая тенденция свидетельствует о глубоких преобразованиях в руководстве оборонного ведомства.