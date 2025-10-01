Президенту США Дональду Трампу, заявившему об отправке к берегам России подлодок, стоит изучить структуру ВМС своей страны и осознать, что они давно несут здесь службу. Об этом заявил «Аргументам и фактам» экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

© Wikipedia Commons

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что направит два атомных подводных крейсера ближе к РФ. Он объяснил это реакцией на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведях о рисках выдвижения ультиматумов Москве со стороны США.

30 сентября американский лидер вернулся к теме подводных лодок, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил страны. Трамп подтвердил, что направил к российским берегам подлодки «просто для предосторожности», чтобы не позволить «людям разбрасываться словом «ядерное» направо и налево».

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов констатировал, что высказывания Трампа свидетельствуют о том, что он не очень хорошо разбирается в военно-морских делах.

«Ему бы поучиться или послушать своих военных. Атомные подлодки США несут боевую службу на подходах к нашим основным военно-морским базам - на Камчатке, в Баренцевом море на подходах к Кольскому заливу, иногда они несли службу и в Белом море (…) Трампу не надо было ничего посылать, его подлодки уже давно были посланы», – заявил Комоедов.

Он посоветовал американскому лидеру внимательно изучить структуру ВМС США, чтобы понимать, как он может использовать флот «в мирное время и в период повышенной боевой готовности».