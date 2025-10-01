Третья мировая отменяется: Трамп меняет тактику

Сбор американских генералов на военной базе Куантико, который прошел накануне, напугал американскую общественность. Как пишет «Царьград», страхи не оправдались, а президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что меняет тактику во внутренней политике.

Жители США задавались вопросом: грядет ли что-то серьезное? Некоторые считали, что Трамп заявит о силовом захвате Гренландии или даже о начале третьей мировой войны. В итоге американский лидер выступил перед генералитетом с программно-рекламной речью. Трамп заявил, что именно его нужно благодарить за мощь военной армии, а у Америки есть такие подлодки, которые не могут обнаружить ни Россия, ни Китай. Кроме того, благодаря ему у американской армии будет военный бюджет в 1 трлн долларов — такие новости не могли не порадовать высших офицеров.

Сама речь Трампа стала объектом для шуток, однако не все заметили главное. Тирады и обещания президент озвучил после того, как подписал указ, разрешающий ему использовать армию для наведения порядка внутри Штатов. Очевидно, что сил полиции и нацгвардии уже не хватает на борьбу с нелегальными мигрантами, наркокартелями и радикалами из оппозиционных движений «Антифа» и Black Lives Matter.

По этой причине американский лидер и решил собрать генералов, чтобы заручиться их поддержкой, пообещав им чуть ли не все деньги мира. Ведь в «час X», когда он отдаст приказ о вводе военных в американские города, именно командование должно будет повторить эти приказы. Третья мировая отменяется, а США стали еще на шаг ближе к гражданской войне.