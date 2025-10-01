«Возьми реванш»: в Германии появились листовки с призывами вступить в ВСУ

В Берлине начали распространять листовки, призывающие немцев присоединиться к ВСУ, пишет Berliner Zeitung. Как отмечает газета, никто не знает, кто распространяет листовки, но многие их видели.

Корреспондент газеты увидел яркий плакат, приклеенный к распределительной коробке на одной из улиц берлинского района Вильмерсдорф. В верхней части плаката помещен напечатанный крупными буквами призыв: «Возьми реванш!». Под надписью - чёрно-белая фотография немецких военнопленных времен Второй мировой войны.

Также на плакате есть QR-код, ведущий на страницу с анкетой для вступления в ВСУ. Она размещена на украинском правительственном сайте.

Такие листовки появились в нескольких местах Берлина в середине сентября. Их появление, в частности, задокументировали жители, выложившие фотографии в социальные сети.

Большинство местных жителей критикуют рекламу украинского военного подразделения, отмечает газета. Один из них заявил, что не имеет ничего против Украины и не поддерживает Россию.

«Но я считаю неприемлемым попытки вербовать наших граждан», - подчеркнул он.

Berliner Zeitung отмечает, что распространение листовок «затрагивает деликатную правовую основу». По немецкому уголовному кодексу, любой, кто вербует гражданина Германии для военной службы в иностранном государстве, или знакомит его с вербовщиками, совершает уголовное преступление. Покушение на совершение такого деяния также наказуемо.

Наказания варьируются от штрафа до пяти лет лишения свободы. Исключение применяется только при наличии специального соглашения между Германией и соответствующим государством. Однако с Украиной такого соглашения нет.

В конце 2022 года посольство Украины предупреждало о фейковых письмах с призывом стать добровольцем в украинской армии. Дипломаты подчеркивали, что украинское консульство таких писем не рассылало. Они утверждали, что эти письма были частью дезинформационной кампании против Украины.