Украинские солдаты уничтожили собственную группу из-за ее отказа устроить «медийную» победу, а британские политики тем временем мечтают «задушить» Крым. Рассказываем о последних событиях в зоне спецоперации и новостях, которые связаны с конфликтом на Украине.

Агония ВСУ в Северске

Российские войска продолжают продвигаться в Ямпольском лесу и расширяют зону контроля в жилой застройке Северска. Как сообщает aif.ru, общее продвижение составило до 1,5 км.

Все это вызывает истерику у украинских солдат. Как пишет украинский боец с позывным Мучной, ситуация стала откровенно критической. Источники противника подтверждают, что ВС РФ закрепились на северной окраине города. Не исключено, что эта территория станет плацдармом для дальнейших операций, в том числе удара по Дроновке.

«Это не случайный шаг: занять высокий или выгодный береговой рубеж — значит получить возможность корректировать огонь, запускать дроны и давить на подходы под прикрытием огня и разведки», — сказал он.

Мучной также отметил, что, когда будут взяты Ямполь и Дроновка, оборона Северска может рухнуть. ВСУ зажмут с флангов, логистика окажется разрушена, а город может оказаться в клещах.

В Великобритании предложили задушить Крым

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил «задушить Крым». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым», — сказал он.

Экс-министр также призвал применить дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.

Бои в Ямполе

На краснолиманском направлении российские военные продвинулись в поселок Ямполь и уже ведут бои в его центре. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

По словам блогера, из Ямполя войска РФ смогут продвигаться в направлении сел Диброва и Озерное, что резко осложнит ситуацию для противника под Красным Лиманом и Северском.

Подоляка также рассказал, что ВС РФ продолжают атаковать Ивановку в Днепропетровской области, постепенно вытесняя противника. Под контролем находится уже большая часть населенного пункта. В случае ее взятия российские военные смогут выйти в тыл противника в Новопавловке.

Расстрел бойцов ВСУ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, солдаты группировки войск «Восток» во время перехвата радиопереговоров узнали, что бойцы ВСУ расстреляли своих же сослуживцев. Из расшифровки стало известно, что отряд не стал выполнять указание командира о проникновении в село Александроград на границе ДНР и Днепропетрвоской области. Они должны были устроить очередную «медийную» победу, повесив флаг Украины для картинки.

Командир, понимая, что ничего хорошего для бойцов из этой затеи не выйдет, решил отвести свою группу с позиций. Однако при отходе по ним открыли огонь.

«Вышли из "опорника", только отошли, а их соседи наши "минусанули" по приказу», — сказал один из солдат ВСУ во время радиопереговоров.

В Минобороны РФ отметили, что руководство ВСУ приказало списать эти потери на действия ВС РФ.

Боец ВС РФ выжил после огнестрельного ранения головы

Российский военнослужащий чудом избежал смерти, получив огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия». Утверждается, что пуля отрикошетила и застряла за ухом, не задев жизненно важные органы. Сослуживцы достали ее на месте — военный остался жив.