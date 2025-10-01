США замахнулись на Москву «Томагавками»: ответ России Трампу не понравится

Администрация США вновь подняла ставки в глобальном противостоянии с Россией: в августе было одобрено снабжение Украины 3,3 тыс. ракет ERAM с дальностью до 450 км, а теперь обсуждается поставка более дальнобойных «Томагавков», способных поражать цели на 1600 – 2500 км, то есть по всей европейской части России. Это происходит на фоне заявлений о снятии ограничений для киевского режима для ударов вглубь РФ.

© Wikipedia Commons

«Первый, самый очевидный, вариант ответа на использование «Томагавков» – усиление работы наших ПВО. Мы уже научились сбивать «Хаймарсы", «Шторм Шэдоу" и «Скальпы». Думаю, в течение месяца-двух будут созданы эффективные алгоритмы и для борьбы с «Томагавками», – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Российские эксперты при этом называют «томагавк» системою не самого нового поколения и напоминают, что в истории его эффективность снижалась под воздействием ПВО: примеры Ирака и Югославии показали падение результативности противоракетной обороны против таких крылатых ракет.

В Киеве назвали причину желания Зеленского получить ракеты Tomahawk

Другими ответами России могут стать удары по наземным пусковым установкам и инфраструктуре, кибератаки на системы управления, эскалация по другим направлениям конфликта и дипломатические/экономические контрмеры.

В итоге появление разговоров о поставке «Томагавков» на Украину создает сложную дилемму: для Киева и его партнеров это шанс расширить ударные возможности, но для Москвы это сигнал к выбору одного из нескольких ответов с сильными последствиями. Эксперты подчеркивают, что реальная опасность зависит не столько от самой ракеты, сколько от того, кто и с какой юрисдикцией будет ее запускать – а это, в свою очередь, формирует риск прямой конфронтации между силами на чужой территории и может привести к непредсказуемой эскалации, от которой в равной мере пострадают все стороны, передает телеканал «Царьград».

Ранее «ФедералПресс» писал о реакции в Китае на смену риторики Трампа по России и Украине.