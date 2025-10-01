В Южном военном округе до 31 декабря в армию призовут 29 тысяч человек

На территории Южного военного округа с 1 октября призывные комиссии.

До 31 декабря для прохождения срочной военной службы планируется призвать около 29 тысяч жителей Северного Кавказа и Юга России.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции", - отметил заместитель начальника штаба ЮВО по организационно - мобилизационной работе, полковник Евгений Оселеткин.

При этом в войска отправится порядка 4000 водителей, подготовленных в ДОСААФ России или других образовательных организациях. На сборных пунктах призывников обеспечат формой, несессерами, а также банковскими и персональными электронными картами.

Особенностью осенней призывной кампании 2025 года является то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия.

Проще говоря, если юноша, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании.