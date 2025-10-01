В районах Донецкой народной республики, находящихся под контролем Киева, ежедневно фиксируется до 190 боестолкновений, что создает крайне напряженную ситуацию для украинской армии, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

По его словам, обстановка на линии фронта для украинской армии остается сложной, передает ТАСС. Гнатов добавил, что Генштаб фиксирует высокую интенсивность боестолкновений – от 160 до 190 в сутки на разных участках линии соприкосновения.

Он отметил, что, по состоянию на сегодняшний день, противник продолжает активно штурмовать позиции украинских войск на главных направлениях. По его словам, самой напряженной является ситуация в районах Донецкой народной республики, которые контролируются Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в Донецкой народной республике. Минобороны России заявило об уничтожении группировки вооруженных сил Украины под Клебан-Быком. Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артиллерийского обстрела.