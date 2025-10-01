ВС России поразили предприятия ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятия ВПК Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 134-х районах», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС России поразили тяговые подстанции боевиков ВСУ.