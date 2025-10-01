Военные НАТО, дислоцированные в Арктике, больше всего опасаются теплой погоды. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

По словам журналистов, с одной стороны, военные Североатлантического альянса, конечно, боятся суровых зим из-за угрозы обморожения. Ведь даже не самая низкая температура в сочетании с сильным ветром и дождем грозит переохлаждением и другими холодовыми травмами.

Однако теплая погода более опасна и непредсказуема, полагают в НАТО. Когда тепло, передвижение войск затруднено из-за болот, кишащих комарами и мошкой. Кроме того, в болотах может утонуть военная техника. Мох также может быть обманчив — под тяжестью ботинка он проваливается, и солдаты оказываются в воде по пояс.

«Болота, насекомые и густая листва создают поле боя, больше похожее на джунгли, чем на полярные пейзажи», — говорится в публикации.

4 сентября издание The National Interest писало, что Российская Федерация тайно строит секретную военную базу на «американской земле» в Арктике.

По словам автора, российский форпост на острове оснащен радиолокационной станцией «Сопка-2», которая сохраняет работоспособность при ветре до 40 метров в секунду и температуре до -40°C. Сообщается, что передовая техника отслеживает движение самолетов стран НАТО в режиме реального времени, а также полностью контролирует Северный морской путь.