Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что Британская газета "The Telegraph" сообщает, что НАТО планирует развернуть свою систему ПРО, способную перехватывать российские ракеты и дроны над западной и центральной Украиной. На карте эта зона обозначена зеленым цветом.

© Московский Комсомолец

Сенатор отметил, что, по мнению издания Vox, этот план является частью общей подготовки Европы к военному конфликту с Россией.

По данным СМИ, Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего выступления в Праге заявил, что странам-членам НАТО необходимо в пять раз увеличить количество систем противовоздушной обороны (ПВО) и систем противоракетной обороны (ПРО).